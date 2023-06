Stiri pe aceeasi tema

- Paza de Coasta americana spune ca mai multe resturi au fost descoperite in apropierea zonei de cautare a submersibilului disparut, iar autoritațile „evalueaza informațiile", au transmis joi autoritațile pe Twitter.Nu este clar daca acest camp de resturi are legatura cu submersibilul disparut.…

- In timp ce tatal sau vitreg se afla undeva pe fundul Oceanului Atlantic, Brian Szasz a aparut intr-o ipostaza care a starnit rumoare. Barbatul iși vede in continuare de viața și a aparut intr-o imagine in care pare extrem de fericit.

- O aeronava canadiana care participa la cautarea submersibilului disparut in Atlanticul de Nord, a detectat zgomote subacvatice, a anuntat Paza de Coasta americana. Paza de Coasta nu a detaliat natura sau amploarea sunetelor detectate si nici modul in care au fost captate. Submersibilul folosit pentru…

- In timp ce in Atlanticul de Nord are loc o importanta operatiune de cautare pentru a incerca gasirea submarinului disparut duminica si a celor cinci pasageri care se aflau la bord, plecati sa viziteze epava Titanicului, la aproape 4.000 de metri adancime, ies la iveala noi detalii despre submersibil.…

- Fostul director pentru operatiunile maritime al companiei americane OceanGate, al carei submersibil a disparut in apropierea Titanicului, s-a ingrijorat pentru siguranta pasagerilor inainte de a fi concediat, potrivit unor documente judiciare din 2018, noteaza AFP preluat de Agerpres. O importanta…

- Miliardarul britanic Hamish Harding a fost dat disparut. Magnatul se afla in submarinul care explora Titanicul. Fiul vitreg al omului de afaceri a fost cel care a confirmat ca barbatul se afla la bordul submersibilului OceanGate Expeditions, nava care și-a inceput scufundarea catre epava duminica dimineața,…

- Hamish Harding, un britanic in varsta de 58 de ani, cunoscut ca afacerist și explorator, ar fi unul dintre cele cinci persoane care se afla la bordul submarinului OceanGate care trebuia sa faca o expediție turistica la epava Titanicului, scrie BBC.