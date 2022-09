Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție a emisiunii Splash!Vedete la apa a adus o noua incantare vizuala dar și emoții puternice. Ramona Olaru a fost inlocuita in aceasta ediție, de nimeni alta decat mereu impecabila, Diana Munteanu. Alaturi de ea a fost o alta frumusețe, Monica Birladeanu, care a stralucit, la propriu.

- Horațiu Cuc de la Noaptea tarziu se numara printre concurenții care au facut show in aceasta seara la Splash! Vedete la apa. A marturisit ca este invincibil și ca nu ii este frica de apa și de inalțime, așa ca a incercat sa efectueze o saritura mai speciala, mai exact in cap, de la cinci metri!

- Naomi Hedman i-a cucerit prin curajul ei pe jurații „Splash! Vedete la apa”, așa cum i-a cucerit cu talentul ei muzical pe jurații de la „X Factor Romania” in urma cu doi ani. Pe de alta parte, la antrenamente, artista a avut un moment in care a clacat și a izbucnit in lacrimi. Naomi Hedman a facut…

- Filmarile pentru prima ediție a emisiunii „Splash! Vedete la apa“ au coincis cu ziua de naștere a Ramonei Olaru. Din acest motiv, prezentatoarea a absentat motivat de la bazinul Olimpic de la Bacau, iar rolul ei a fost preluat de Diana Munteanu, care s-a bucurat sa faca echipa cu Monica Birladeanu si…

- Monica Birladeanu, Ramona Olaru si Razvan Fodor sunt prezentatorii celui mai nou sezon “Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera in curand, la Antena 1. „Splash! Vedete la apa e un proiect in care oamenii iși confrunta fricile, fobiile și iși depașesc limitele. Uneori, toata aceasta pentru o…