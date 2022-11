Stiri pe aceeasi tema

- Emi de la "Noaptea Tarziu" a vorbit, de curand, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre planurile pe care le are alaturi de partenera sa. Cei doi indragostiți au facut dezvaluiri despre nunta, dar și despre venirea unui copil in viața lor. Cand vor avea loc cele doua momente importante.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a anunțat ca a amanat nunta cu logodnicul ei, George Reativan. Vedeta a specificat și motivul pentru care ea și logodnicul ei au luat aceasta decizie. Iata cine este femeia celebra fara de care nu va face pasul cel mare!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a marturisit din ce motiv nu face nunta cu logodnicul ei curand. De ce a luat aceasta decizie. S-a acomodat sau nu partenerul ei in Romania? Vedeta a dezvaluit totul despre viața de familie.

- Adina de la Heaven a fost ceruta in casatorie de Glance, tatal fetiței sale, dar a refuzat. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a explicat care este motivul pentru care nu vrea sa se casatoreasca cu iubitul ei.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alex Velea a marturisit care este motivul pentru care a amanat nunta cu Antonia. Artistul a precizat și cand va purta iubita lui rochie de mireasa. Iata ce a declarat celebrul cantareț!

- Carmen de la Salciua a amanat nunta cu Marian Corcheș pentru anul viitor. Fosta soție a lui Culița Sterp și iubitul ei erau deciși sa faca pasul cel mare anul acesta, insa fara a da prea multe detalii, vedeta a declarat ca lipsa timpului i-a determinat sa amane evenimentul. Carmen de la Salciua, fosta…