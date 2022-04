Stiri pe aceeasi tema

- Hrișca este considerata de mulți o cereala. In realitate insa, aceasta este un aliment care face parte din categoria pseudocerealelor. Ea este foarte populara in Rusia, China, Ucraina, Republica Moldova, iar in Romania este prezenta celor care traiesc in zona Bucovinei.

- Rusia a declarat duminica ca se bazeaza pe China pentru a o ajuta sa reziste la lovitura data economiei sale de sancțiunile occidentale, despre care a spus ca au dus la blocarea a aproape jumatate din rezervele sale de aur și valuta straina, transmite Reuters.

- "Kremlinul raspandeste pur si simplu in mod intentionat minciuni potrivit carora Statele Unite si Ucraina desfasoara activitati legate de arme chimice si biologice in Ucraina", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, intr-un comunicat."Am vazut, de asemenea, responsabili…

- Filiala din Moscova a unei banci de stat din China a inregistrat o creștere brusca a cererilor din partea firmelor rusești care vor sa-și deschida noi conturi, a declarat, pentru Reuters, o persoana familiarizata cu aceasta chestiune, in contextul in care afacerile din Rusia sunt lovite de sancțiunile…

- China a acuzat miercuri (23 februarie) SUA ca au „turnat ulei pe foc” in Ucraina, dupa ce Rusia a recunoscut republicile separatiste Donețk și Lugansk și anunțarea de sancțiuni la Washington și Bruxelles impotriva Moscovei. „Statele Unite au vandut arme Ucrainei, au crescut tensiunile, au creat panica…

- Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, susține ca Ucraina are tot dreptul sa iși apere integritatea teritoriala și cere o soluție diplomatica pentru rezolvarea crizei. Poziția Chinei este o lovitura grea pentru Rusia și Vladimir Putin, care așteptau un sprijin venit de la Beijing. Fii la…

- Prezența liderului de la Kremin, Vladimir Putin, la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, are urmari și pe plan economic: Rusia le-a promis chinezilor 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an (livrate, cel mai probabil, prin 2026), iar asiaticii, in schimb, redeschid piața locala…

- Coreea de Nord a furat criptomonede de peste 50 de milioane de dolari prin atacuri cibernetice pentru a finanta programul de rachete nuclear al regimului comunist de la Phenian, se arata intr-un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), citat de BBC. Intre inceputul anului 2020 si jumatatea anului…