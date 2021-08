Stiri pe aceeasi tema

- De cand președintele american Joe Biden a anunțat in luna aprilie retragerea completa a trupelor americane din Afganistan, s-a vorbit mult despre modul in care China ar putea profita de aceasta mișcare pentru a umple vidul de putere lasat in urma de SUA și pentru a-și extinde prezența și influența acolo.…

- Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate naționala al președintelui american Joe Biden, a admis luni ca situația din Afganistan „a evoluat cu o viteza neașteptata”, declarația acestuia reprezentând prima luare de poziție a Casei Albe dupa caderea Kabulului în mâinile…

- Președintele francez Emmanuel Macron va boicota conferința ONU privind rasismul de luna viitoare din cauza îngrijorarilor legate de antisemitism, a anunțat vineri biroul sau, potrivit Reuters.„Din cauza îngrijorarilor legate de o istorie a unor comentarii antisemite facute…

- Din 99 de proiecte admise pe Apelul 1 al Centrului de Proiecte Timișoara, 40 de evenimente vor imparți finanțarea de 3 milioane de lei de la primaria din urbe. Lista a trecut prin faza de contestații și evaluare.

- Serviciile secrete americane au precizat intr-un raport mult asteptat ca nu exista dovezi ale existentei extratereștrilor, recunoscand in acelasi timp ca zeci de fenomene vazute de pilotii militari nu pot fi explicate, noteaza Le Figaro, potrivit mediafax. „Probabil ca nu exista o singura…

- Serviciile secrete americane au recunoscut ca nu pot explica ce anume sunt obiectele zburatoare observate mai ales de piloti militari, dar au spus ca nu exista dovezi care sa le lege de forme de viata extraterestra. Acestea sunt concluziile unui raport foarte asteptat pe care biroul directorului…

- Topul celor mai cautate produse actualizate de business din Romania este condus de rapoartele de credit, care contin atat date, cat si interpretarea acestora, cu 45% din preferintele clientilor serviciilor de 'business information', fiind urmate de incidentele de plata, cu 29%, si inregistrarile…

- Serviciile ruse si belaruse de informatii anunta joi ca-si consolideaza cooperarea impotriva ”agresivitatii Statelor Unite si tarilor occidentale”, intr-un nou semn de apropiere, pe fondul reprimarii sporite a opozitiei din Belarus, relateaza AFP. Directorul serviciilor ruse de informatii…