De ce SEO este acum mai important ca niciodată La inceputul anului trecut, in 2020, cu toții faceam predicții vizavi de diverse evenimente și concurența de pe piața. Apoi a aparut coronavirusul, iar lumea s-a inchis aproape peste noapte. Pe parcursul unei intregi perioade de haos care domina inca anumite țari, planificarea tradiționala a afacerilor a fost lasata balta, cu o singura excepție importanta: comerțul electronic. Pentru ca lumea intreaga a intrat in carantina in propriile locuințe, piața online a devenit o parte esențiala a supraviețuirii multor companii in mijlocul crizei. Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

Sursa articol: sibiunews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile reduse inregistrate in emisfera nordica au provocat haos pe pietele energetice si au deteriorat infrastructura energetica, astfel ca gospodariile din Japonia si pana in Franta au fost indemnate sa isi reduca consumul de electricitate, transmite Bloomberg. Frigul a luat piata…

- Noile modele Logan, Sandero si Sandero Stepway se adreseaza clientilor pragmatici, tot mai atenti la achizitiile pe care le fac, a afirmat vineri, la Titu, Daniela Copaciu, brand manager Dacia in Romania. „In acest context dificil, in acest context fara precedent in care provocarile mobilitatii viitoare…

- ”Ce an ati avut! Un an in care ati trecut la statutul de piata emergenta, un an fantastic, si sarbatoriti 25 de ani de piata de capital in Romania. Nu puteau mai bine sa se alinieze astrele”, a afirmat, vineri, la evenimentul de marcare a 25 de ani de la redeschiderea BVB. Ministrul a facut referire…

- CHIȘINAU, 18 nov – Sputnik. La cursul anunțat de Banca Naționala a Moldovei (BNM) pentru miercuri, 18 noiembrie, un dolar american echivaleaza cu 17,11 lei, un euro – cu 20,32 lei, o hrivna ucraineana – cu 60,85 de bani, un leu romanesc – cu 4,17 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 22,38 bani.…

- ”Se suspenda activitatea piețelor agroalimentare in spații inchise, targurilor, balciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit art.7 alin 1 din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piața in unele zone publice, cu modificarile…

- ​Ford E-Transit, autoutilitara 100% electrica, va începe sa fie livrata clienților la început de 2022. Din specificațiile anunțate acum, cu un pic mai bine de un an înainte de lansare, reiese ca acest model va avea o contribuție majora la schimbarea lumii vehiculelor comerciale ușoare.…

- In timp ce restul lumii sta cu ochii pe evoluția pandemiei de coronavirus și pe ce se intampla cu alegerile prezidențiale americane, Romania pare concentrata pe terase și, mai nou, pe piețele agroalimentare inchise. Fiecare cu propriile probleme, cum s-ar spune. Insa intr-o societatea globalizata precum…