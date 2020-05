Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea Android 11 Beta, programata pentru 3 iunie, a fost amanata. „Acum nu e momentul sa sarbatorim”, au spus dezvoltatorii Android intr-un mesaj pe Twitter, facand referire la protestele din Statele Unite.Citește și: SONDAJ IMAS - Creștere spectaculoasa pentru Pro Romania: PNL in cadere…

- ​Vicepresedintele federatiei germane de tenis, Dirk Hordoff, considera propunerea tenismenului Roger Federer cu privire la fuziunea WTA-ATP ca un act de imagine si nu crede ca o astfel de actiune va rezolva problemele din tenis, transmite News.ro."Sunt în favoarea unei discutii aprofundate…

- O femeie de 58 de ani din Marea Britanie a ajuns la spital la șase zile dupa ce și-a pierdut tatal din cauza COVID. Confirmata cu noul coronavirus și transferata la Terapie Intensiva, ea și-a luat adio de la familie, convinsa ca o așteapta aceeași soarta, scrie BBC.Annette Gardner, 58 de ani, a fost…

- Fostul numar unu vede ieșirea tenisului din criza prin fuzionarea forurilor ce conduc circuitul masculin si pe cel feminin in tenis, ATP si WTA. Elvetianul Roger Federer a notat, miercuri, pe Twitter, ca acum este momentul potrivit pentru o fuziune intre forurile care conduc circuitul masculin si pe…

- Pentru județul condus de Marian Oprișan se potrivește de minune proverbul: „țara arde și babele se piaptana!”. In plina pandemie de coronavirus, cu spitale in colaps, CJ da 4,5 milioane de euro pe renovarea fostei cladiri a Tribunalului Județean, scrie Agerpres. Șefii din Consiliul Județean spun ca…

- Amber Cowan, in varsta de 28 de ani, lucreaza la un spital din Glasgow și susține ca managerii ei i-au spus sa-și faca testamentul inainte de a incepe prima tura de noapte, scrie Daily Mail. Tanara a scris un mesaj saptamana aceasta pe Twitter: „Sa ti se spuna la 28 de ani sa ai grija, ca…

- Politia spaniola a facut apel la cetațeni sa respecte starea de urgența impusa in urma pandemiei de coronavirus și sa stea in casa, dupa ce un echipaj a gasit pe strada un barbat imbracat intr-un costum de dinozaur, transmite Newsweek.com. Momentul in care politistii se intalnesc pe strada cu cetațeanul…

- Actorul a facut anunțul, luni, pe contul sau oficial de Twitter, potrivit publicației Variety. “În aceasta dimineața am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Ma simt bine, pâna acum nu am prezentat simptome, dar de când am aflat, am decis sa ma autoizolez",…