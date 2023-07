Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, Guvernul pregatește o serie de majorari semnificative de taxe și impozite, cuplate ca taieri de facilitați fiscale pentru agricultura și construcții, supraimpozitari pentru mediul de afaceri, precum și eliminarea voucherelor de vacanța.Confederația Patronala Concordia și Consiliul…

- Mesaj dur pentru premierul Marcel Ciolacu, dupa negocierile privind creșterea taxelor. Organizatiile patronale au cerut premierului ca deciziile legate de masurile fiscale sa nu fie luate fara a fi consultate si ajustarea fiscala sa nu fie facuta doar prin cresteri de fiscalitate peste noapte, potrivit…

- Confederația Patronala Concordia și Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) au avut marți o prima intalnire cu noul prim-ministru, Marcel Ciolacu. Tema principala a discuției a fost imbunatațirea calitații dialogului social și a consultarii publice din Romania.

- Aproximativ 70.000 de firme care platesc in prezent impozit de 1% pe venitul microintreprinderii vor trece la impozit de 16% pe profit, daca Guvernul va scadea pragul cifrei de afaceri de la 500.000 de euro la 250.000 de euro, de incadrare ca micro - estimeaza Consiliul Național al Intreprinderilor…

- Tot mai multe zboruri au intarzieri din cauza crizei de personal din marile aeroporturi, dar și a unor probleme cu care se confrunta companiilor aeriene, relateaza Ziare.com.Spre exemplu, 13 zboruri erau anunțate cu intarzieri, numai in prima parte a zilei de duminica, pe aeroportul Interna'ional "Henri…

- ”Problema preturilor este, in Romania, una de fond. Atat timp cat nu exista o multitudine de spatii de vanzare pentru accesul neconditionat al productiei romanesti, nu are cine sa faca jocul pietei intre cerere si oferta. Degeaba incurajam doar productia si procesarea in tara daca producatorii nu au…

- In urma ședinței structurii de conducere a singurei confederații naționale reprezentative pentru IMM-uri la nivel național, Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) iși exprima public dezacordul asupra lipsei din structura guvernamentala a MINISTERULUI INTREPRINDERILOR…

- Cosmin Dorobantu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, a anunțat ca polițiștii din penitenciare „vor ieși in strada alaturi de cadrele didactice” in semn de solidaritate și acuza guvernul ca „cheltuiește lunar aproximativ 6000 de lei cu un deținut”, iar…