De ce se „uită” chinezii la Lună China a devenit a treia tara care a obtinut probe de pe Luna. Aceasta dupa ce sonda sa fara echipaj uman Chang’e-5, denumita dupa zeita Lunii din mitologia chineza, a adus luna trecuta pe Pamant 1,731 kilograme de probe. O cantitate mai mica decat cea planificata, de 2 kilograme, dar importanta…Rocile selenare prelevate in cadrul unei misiuni chineze istorice pe Luna au cantarit mai putin decat se dorea initial. Insa China s-a aratat in continuare dispusa sa studieze probele impreuna cu oameni de stiinta din alte state, potrivit Reuters. Sonda a estimat ca rocile selenare au o densitate de 1,6… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rocile selenare prelevate in cadrul unei misiuni chineze istorice pe Luna au cantarit mai putin decat se dorea initial, insa China s-a aratat in continuare dispusa sa studieze probele impreuna cu oameni de stiinta din alte state, a declarat luni purtatorul de cuvant al misiunii, relateaza Reuters,…

- Rocile selenare prelevate in cadrul unei misiuni chineze istorice pe Luna au cantarit mai putin decat se dorea initial, insa China s-a aratat in continuare dispusa sa studieze probele impreuna cu oameni de stiinta din alte state, a declarat luni purtatorul de cuvant al misiunii, relateaza Reuters. China…

- China va imparti cu alte state mostrele colectate de pe Luna de sonda spatiala Chang'e 5 - si datele stiintifice ce vor fi obtinute pe baza acestora - in virtutea conventiilor internationale in vigoare, insa, din cauza "regretabilelor" restrictii impuse de Statele Unite in privinta cooperarii, aceasta…

- Sonda trimisa de chinezi într-o zona neexplorata pâna acum de pe suprafața Lunii a reușit sa preleveze probe de sol și au demarat pregatirile pentru a aduce pe Terra eșantioanele colectate, a anunțat agenția spațiala chineza, citata de AFP. Operațiunea de colectare a durat 19 ore și obiectivul…

- Sonda spatiala Chang'e-5 a Chinei a aselenizat cu succes, marti, in cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafata Lunii, au relatat media chineze, citate de Reuters si DPA, potrivit Agerpres. Chang'e-5 a atins marti "cu succes" suprafata Lunii, a relatat postul CCTV,…

- Sonda spatiala chineza Chang’e-5 a aselenizat cu succes, astazi, in cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafata Lunii, anunța presa chineza, citata de agerpres .China a lansat sonda spatiala Chang’e-5 la data de 24 noiembrie. Misiunea fara echipaj uman, denumita dupa zeita Lunii…

- Sonda spatiala Chang'e-5 a Chinei a aselenizat cu succes, marti, in cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafata Lunii, au relatat media chineze, citate de Reuters si DPA. Chang'e-5 a atins marti "cu succes" suprafata Lunii, a relatat postul CCTV, citand o sursa din cadrul…

- ​China lanseaza o misiune spațiala catre Luna, misiune care-și propune sa aduca pe Terra eșantioane de roca, pentru prima oara din 1976, când o misiune sovietica a adus sol lunar. Chinezii vor sa aduca 2 kg de sol lunar dintr-o regiune de unde nu s-a mai facut acest lucru și spun ca demersul este…