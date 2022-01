De ce se temeau fermierii din Arad tot n-au scăpat: Panfora Oil&Gas ridică prima sondă de explorare la Curtici Dupa ce ani de zile in care Panfora Oil&Gas, subsidiara locala a MOL Ungaria, a fost ținuta pe loc prin numeroase procese și impiedicata sa demareze construcția primei sonde de explorare in perimetrul Curtici, o zona agricola cu mare potential, iata ca acum vine anunțul privind inceperea lucrarilor la Dorobanți (localitate invecinata), autorizația de construcție fiind eliberata de autoritațile locale inca de la data de 15 noiembrie 2021. Este vorba de prima sonda de explorare in perimetrul EX-6 Curtici. Mai precis, ea va fi amplasata pe terenurile din localittea Dorobanți, iar lucrarile de construcție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

