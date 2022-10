De ce se teme Nicușor Dan în caz de cutremur Primarul general al Capitalei, care nu a reabilitat cladirile cu bulina din București, a facut, marți o declarație șocanta. El se teme, in cazul unui mare cutremur, de cladirile construite dupa anii ’90, nu de cele vechi. Primarul general al Capitalei spune ca ii este teama de felul in care un cutremur de magnitudine mai […] The post De ce se teme Nicușor Dan in caz de cutremur appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a aratat ingrijorat de cum se vor comporta constructiile de dupa 1990 la primul mare cutremur in Bucuresti, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Gabriela Firea l-a acuzat pe Nicusor Dan, actualul primar general al Capitalei, ca a taiat fondurile unui proiect important pentru parintii si elevii din Bucuresti si a tras pe dreapta autobuzele scolare.

- Raluca Dan Ca subprefect, Richard Tiberius Budai are o lunga lista de atribuții de indeplinit. Ca Buday Richard Tibor – identitatea sub care il regasim pe același subprefect pe pagina oficiala a UDMR, formațiune care l-a propulsat la varful administrației bucureștene – trece drept un ilustru necunoscut.…

- Raluca Dan Ca subprefect, Richard Tiberius Budai are o lunga lista de atribuții de indeplinit. Ca Buday Richard Tibor – identitatea sub care il regasim pe același subprefect pe pagina oficiala a UDMR, formațiune care l-a propulsat la varful administrației bucureștene – trece drept un ilustru necunoscut.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca l-a demis pe șeful Serviciului Sanatate și Securitate in Munca ca urmare a anchetei declanșate dupa accidentul in care o statuie din instituție a cazut peste un copil. „In urma accidentului din 22 august din holul Primariei Capitalei si a concluziilor…

- Dupa noua ani de pauza a curselor de linie, Aeroportul Baneasa din nordul Capitalei se redeschide luni, pe 1 august. Momentul coincide cu aniversarea a 110 ani de la inaugurare, a anunțat directorul Companiei Aeroporturi București. Trei companii sunt pregatite sa inceapa cursele de linie și charter.…

- Politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei au dat amenzi in valoare totala de 52.000 de lei si au retinut 18 permise de conducere, inclusiv pentru comportament agresiv la volan, in urma unor controale derulate in Bucuresti, in noaptea de sambata spre duminica. „In noaptea de 23/24 iulie 2022, politistii…

- Mai sunt doar cateva zile pana pe 17 iulie, cand teoretic se termina recensamantul, iar in Capitala aproape jumatate din populatie inca nu s-a recenzat. INS a infiintat mai multe puncte fix in Bucuresti pentru efectuarea recenzarii, iar unele sunt deschise zilnic, deci inclusiv in weekend, chiar si…