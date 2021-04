De ce se teme Arafat Pana acum, toate informațiile arata ca ar fi vorba de o inșelaciune. Ne-a obligat pe toți sa respectam ordonanțe și hotarari fara valoare. Nu au fost publicate nicaieri, nimeni nu le cunoștea oficial. Consecințele nu sunt greu de imaginat. Daca amenzile date se anuleaza, paguba e mare. Nu este singura grozavie a doctorului. Colac peste […] The post De ce se teme Arafat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

