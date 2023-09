Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru șoferii romani care au categoria B. Se schimba din nou Codul Rutier, dar de data aceasta in favoarea conducatorilor auto. Vezi ce schimbari urmeaza sa fie stabilite și de cand intra in vigoare. Uniunea Europeana intenționeaza sa adopte o noua directiva, valabila pentru toți. Schimbare…

- Oamenii sunt in general diferiți și, de aceea, nevoile lor difera de la individ la individ. La fel stau lucrurile și atunci cand vine vorba de poziția corpului in timpului somnului. Foarte multe persoane nu acorda o atenție deosebita acestui detaliu, care este unul foarte important deoarece, felul in…

- O familie de romani a fost pradata de hoți chiar in camera de hotel din insula Thasos. Oamenii au facut neglijența de a-și ține in portofel o suma mare de bani cash, pentru ca ii credeau in siguranța, in seif. Nu a fost insa așa, in lipsa lor, din portofel le-a disparut aproximativ 1000 de euro fara…

- Locuitorii din județul Buzau au asistat nepasatori in fața autoritaților locale la cea mai mare escrocherie din toate timpurile. O companie acaparata de fini, nași, sau chiar fiice, a acaparat o buna parte din rețelele de apa potabila din județul Buzau, care pana de odinioara oamenii consumau apa buna…

- Lovitura dura pentru cei 2 milioane de romani care primesc pachete de alimente gratuite de la Uniunea Europeana. Programul prin care aceștia primesc produsele ar putea fi modificat, existand varianta ca in viitor ele sa fie inlocuite cu tichete valorice. Veste proasta pentru romani Proiectul, finanțat…

- Satenii din Tarsa nu au apa curenta și nici canalizare, iar atunci cand ploua, drumul de acces spre localitate devine impracticabil. In tot acest timp, pe strazile comunei, autoritațile locale au amplasat camere de filmat și in scurt timp localitatea va avea și o pista pentru biciclete.„Mergem cu bidoanele,…

- Cel puțin unu din zece cetațeni ai Uniunii Europene se simte singur aproape tot timpul, potrivit unui raport despre singuratate comandat de Comisia Europeana, scrie Euronews. Conform cercetarii, Irlanda este țara europeana cu cei mai mulți locuitori care au declarat ca se simt singuri.