De ce se tem bărbații când merg la medicul estetician De ce se tem barbații cand merg la medicul estetician „In ultimii ani, tot mai mulți barbați au inceput sa apeleze la medicina estetica pentru diferite tipuri de tratamente menite sa le imbunatațeasca aspectul fizic și sa le sporeasca astfel increderea in propria persoana. Au trecut demult vremurile in care mersul la estetician era un subiect tabu, despre care oamenii nu vorbeau. In prezent, peste 20% din pacienții clinicii sunt barbați. Domnii au grija de felul in care arata și, in general, nu iși doresc schimbari majore, ci vor pur și simplu sa aiba tenul mai luminos, cu mai puține riduri, sa… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

