Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a primit o oferta din partea SUA pentru livrarea unui al doilea lot de opt avioane F-16 Block 70, a declarat marti reporterilor ministrul apararii in exercitiu Dragomir Zakov. Oferta este in prezent in curs de evaluare, a spus el, adaugand ca Bulgaria ar trebui sa o accepte sau sa o refuze…

- Statele Unite au trimis marti avioane de vanatoare F-35, invizibile pe radare, in Coreea de Sud, pentru exercitii militare comune care intervin in contextul amplificarii tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord, care dispune de capabilitati nucleare, informeaza agentia Reuters. Fii la curent…

- Statele Unite au impus marți sancțiuni pentru peste 100 de companii și persoane și au interzis importul de aur rusesc nou, sporind presiunea asupra Rusiei dupa invazia acesteia in Ucraina, in conformitate cu angajamentele luate de G7 in aceasta saptamana, anunța Reuters, relateaza Mediafax. Fii…

- Biserica Ortodoxa Bulgara a recunoscut Biserica Ortodoxa Macedoneana ca biserica nationala independenta a Macedoniei de Nord, a anuntat Sfantul Sinod al Bulgariei dupa o reuniune la Sofia marti, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statele Unite va ajuta Republica Moldova sa-și asigure securitatea energetica și reziliența pentru lunile care urmeaza. Declarația a fost facuta de ambasadorul SUA la Chișinau, Kent D. Logsdon, in cadrul emisiunii Ora Expertizei de la Jurnal TV, transmite Jurnal.md. Fii la curent cu cele mai…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat un medicament injectabil al Eli Lilly pentru imbunatatirea controlului glicemiei in sange la adultii cu diabet zaharat de tip 2, care poarta numele de marca Mounjaro, transmite Reuters, informeaza News.ro. Fii la…

- Bulgaria va primi din iunie gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a anuntat miercuri Guvernul de la Sofia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Statele Unite au declarat luni ca exista informatii "foarte credibile" conform carora Rusia intentioneaza sa organizeze referendumuri "la mijlocul lunii mai" in "incercarea de a anexa" republicile separatiste pro-ruse Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, transmite AFP preluat de agerpres. Fii…