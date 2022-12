Stiri pe aceeasi tema

- Nu mancați carne de pui in noaptea de Revelion. Se spune ca daca faci aceasta greșeala, atunci iți vei alunga norocul. In consecința, este bine sa avem in farfurie porc sau curcan. Nu numai in Romania exista o serie de superstiții legata de Anul Nou. In Grecia, spre exemplu, se mananca o prajitura in…

- Revelion 2023. Ce sa mananci in noaptea dintre ani ca sa ai noroc Tradiția ne spune ca, la finalul fiecarui an, romanii pot face anumite lucruri care sa influențeze in mod pozitiv anul care vine.In noaptea de Anul Nou e bine sa ai pe masa un platou cu struguri. Acest fruct simbolizeaza bogația și prosperitatea,…

- Romanii sunt gurmanzi, iar mai ales de Sarbatorile de iarna nu se mai gandesc la cantitați și combinațiile perfecte pentru organism. Majoritatea gospodinelor vor in timpul acesta sa le faca pe plac invitaților, așa ca pun pe masa orice poftesc ei. Din pacate, Mihaela Bilic vine cu avertizari pentru…

- In noaptea de Revelion oamenii respecta mai multe tradiții și superstiții. Una dintre cele mai cunoscute tradiții este portul unui obiect roșu. Iata de ce este bine sa purtam ceva roșu in noaptea dintre ani.

- Acest obicei provine din Spania și America Latina, unde oamenii mananca 12 boabe de struguri pentru fiecare bataie a ceasului la trecerea dintre ani, pentru fiecare punandu-și cate o dorința. Așadar, potrivit superstiției, cine consuma 12 boabe de struguri inainte de intrarea in Noul An, va avea parte…

- Ce trebuie sa mananci in noaptea de Revelion 2023 ca sa-ți mearga bine tot anul. Ce este INTERZIS sa faci. Superstiții și tradiții Trecerea dintre ani are o semnificație aparte pentru majoritatea dintre noi. Incercam sa incheiem ”socotelile” cu anul care a trecut și ne indreptam atenția spre noul an,…

- Romanii știu ca de pe masa de Revelion 2023 nu trebuie sa lipseasca peștele. Iata care este motivul pentru care acest preparat trebuie consumat in seara dintre ani, dar și ce alimente sunt interzise.

- Se spune ca peștele nu trebuie sa lipseasca de pe masa festiva de Revelion. Pescarii de la Marea Neagra au și o recomandare de pește care, consumat in noaptea dintre ani, iți aduce noroc in 2023.