DE CE SE SCUMPESC GAZELE? Afla aici cu cat vom plati mai mult la factura peste cateva zile

- Incepand cu data de 1 august, pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. ”Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final,…

- Gazele naturale livrate din Rusia spre Europa vor fi intotdeauna mai ieftine decat gazele naturale lichefiate importante din SUA astfel ca Statele Unite nu vor putea ajunge din urma sau devansa Rusia cand vine vorba de livrarile de gaze spre piata europeana, a declarat vineri directorul general de…

- Veste proasta pentru romani. Gazele ar urma sa se scumpeasca din toamna acestui an. Potrivit Digi 24 Tv, facturile romanilor ar urma sa creasca din luna septembrie. Practic, acest lucru se va traduce prin majorarea tarifelor la mancare sau alte servicii.

- Incepand din luna mai 2018, locuitorii din Alba Iulia pot plati mai puțin pentru factura de energie electrica și gaz, prin intermediul companiei Energaz. Astfel, va puteți alege un alt furnizor pentru a va reduce cheltuielile, fara a plati costuri suplimentare. Activa pe piața din anul 2014, Energaz…