Stiri pe aceeasi tema

- Bicarbonatul de sodiu nu este bun doar in bucatarie, ci chiar in treburile casnice, domeniul frumuseții, ba chiar este și un remediu naturist pentru multe afecțiuni. Daca te-ai saturat de bataturile de la picioare este momentul sa le tratezi chiar la tine acasa acest ingredient-minune!

- Nu mai este un secret faptul ca bicarbonatul de sodiu are numeroase beneficii. Ei bine, nu este bun doar in ceea ce ține de bucatarie, curațenie sau frumusețe, ci este chiar un remeiu natural pentru picioarele umflate. Iata ce trebuie sa faci pentru a scapa de acest inconveninet!

- Toata lumea știe ca bicarbonatul de sodiu este un ingredient alimentar minune, care nu este folosit numai in bucatarie, ci in numeroase alte domenii, precum cel al frumuseții. Iata ce efect are, de fapt, asupra dinților, dar și cum sa faci acest truc sa-ți fie util in ingrijirea orala!

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient minune cu multe utilizari, dar atunci cand este amestecat cu puțina cafea devine un truc de frumusețe care te ajuta sa faci economie. Amestecul de bicarbonat și cafea inlocuiește creme scumpe din comerț.

- Este vorba de bicarbonatul de sodiu, care are nenumarate beneficii pentru sanatate. Iata cateva dintre acestea.Poate fi folosit ca antiacid – calmeaza arsurile stomacale si balonarile. O lingurita de bicarbonat de sodiu se amesteca cu un pahar de apa.Un bun antiperspirant. Se aplica sub forma de pudra…

- Ce faceau oamenii inainte de a avea zeci de produse de curațare diferite pe rafturile supermarketurilor? Mulți apelau la un produs miraculos, modest și ieftin: amidonul de porumb. Acest carbohidrat sub forma de pudra este extras din porumb, care este apoi prelucrat și vandut in cutii și canistre la…

- Bicarbonatul de sodiu ii confera acestei masti o serie de caracteristici uimitoare. Are efect exfoliant, indeparteaza stratul de celule de piele moarta si curata in profunzime pielea. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Care sunt secretele combinației de bicarbonat cu ulei de ricin și cum pot ajuta organismul aceste doua ingrediente? Bicarbonatul de sodiu este un fel de sare compusa din ioni de sodiu și de bicarbonate, este o substanța de culoare alb cristalina insa de cele mai multe ori se gasește cu ușurința in magazine…