De ce se plimbă pisicile printre picioarele oamenilor? Explicația pe care sigur NU o știai Pisicile se plimba printre picioarele oamenilor, incolacindu-se si torcand. Puțini știu insa de ce felinele fac acest lucru. Se pare ca pisicile au o putere… magica, prin care incearca sa iși protejeze stapanul și casa in care locuiesc. Alunga energiile negative. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Se spune ca acela care gonește pisica in momentul in care se plimba printre picioarele sale, iși gonește și norocul, scrie Realitatea.net. START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE De altfel, pisicile se așeaza pe locurile unde descopera o afecțiune. Așa ca, nu alunga… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Van de Beek, una dintre perlele echipei Ajax Amsterdam, dar și a naționalei Olandei, ar fi refuzat oferta gruparii Tottenham de cand pe banca tehnica a londonezilor a ajuns antrenorul Jose Mourinho. Potrivit De Telegraaf, citat de as.com, mijlocașul de 22 de ani este atras de Real Madrid, potrivit…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca intr-o regiune geotermala de pe Pamant conditiile de mediu sunt atat de aspre incat nu pot sustine nicio forma de viata, in ciuda unor cercetari anterioare care ar fi putut indica contrariul, relateaza CNN.

- Noile reglementari legislative stipuleaza foarte clar cum pot ieși femeile mai devreme la pensie. Exista anumite condiții pe care doamnele trebuie sa le indeplineasca pentru a se pensiona anticipat. Acestea pot ieși la pensie cu 5 ani inainte de varsta de pensionare, iar condiția este una stricta. Oferta…

- Spaima pe strazile din Capitala. Un barbat, care se pare ca era drogat și beat, urla și se fugarea dupa oameni.Ieri, pe rețelele de socializare a aparut un clip video in care se vede cum invidividul se lua de oamenii care coborau din transportul public.

- Fostul presedinte Traian Basescu le-a facut joi seara, intr-o declaratie la Realitatea TV, o oferta inedita partidelor care au demis Guvernul Dancila. Pentru ca ALDE, UDMR si Pro Romania spun ca nu vor un guvern din care sa faca parte PMP, Traian Basescu a zis ca PMP este dispus sa renunte la intrarea…

- Campania in care Mihai Șora este imaginea principala ar avea un alt substrat. Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, avocat, practician in insolventa explica substratul acestei campanii de imagine. „Am trimis in vara acest scurt mesaj…

- Neatza cu Razvan și Dani. Catalin Oprișan, redactor șef a1.ro și proaspat membru al comisiei de cenzori a blocului sau, a gasit o noua perla de la avizier. Rugați sa ia masuri, pentru ca „se plimba șobolanii pe scara”, locatarii au avut un raspuns de milioane!

- Nu stiai ASTA despre indieni! De ce fac ACEST gest CONTROVERSAT tot timpul Daca ai avut vreodata ocazia sa calatoresti in India, ai observat, cel mai probabil, ca indienii au un obicei cat se poate de curios, ce ii baga in ceata si scoate din sarite chiar si pe unii dintre localnici indieni. Oferta…