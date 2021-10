De ce se plătesc testele rapide, oferite gratuit de stat în farmacii In peste zece farmacii din oras, iesenii se pot testa rapid pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2. Desi testele sunt furnizate gratuit de Ministerul Sanatatii prin intermediul Directiei de Sanatate Publica, fiecare farmacie poate pune un tarif pentru serviciul de testare in sine. „Desi in aceasta activitate se folosesc, prioritar, teste distribuite gratuit de Directiile de Sanatate Publica judetene, conform stocului disponibil, in acord cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 644 din 10 mai 2021 privind activitatea de testare in farmacii comunitare si oficine comunitare rurale,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

