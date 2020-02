De ce se plâng antreprenorii din turismul românesc. Principalele probleme Circa 57% dintre antreprenorii din turism considera promovarea ca cea mai importanta nevoie de politica publica, arata un studiu al CNIPMMR. Dar, studiul mai arata si o schimbare importanta în ceea ce priveste riscurile percepute de operatorii de turism. Comparativ cu ediția precedenta, când cele mai importante riscuri erau considerate cele legate de cadrul legislativ, clasamentul este condus în prezent de riscurile asociate cu personalul.

