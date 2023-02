Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara i-a pus la incercare pe concurenții de la America Express. O echipa puternica a caștigat amuleta in aceasta seara, iar ceilalți au ramas fara cuvinte. Ei se vor bucura de cazare și au decis ordinea in care vor pleca ceilalți.

- Flanco este cel mai dinamic retailer electro-IT prezent pe piața de profil din Romania. Astfel, in momentul de fața, deține 153 de magazine in 110 orașe din țara, in timp ce magazinul online Flanco.ro este unul dintre cele mai mari de pe piața locala.Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing…

- Un bebeluș in varsta de șase luni, dintr-o comuna olteana, a decedat in noaptea de luni spre marți, 9/10 ianuarie 2023, la cateva ore de la externarea din spital. Poliția a deschis o ancheta.

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan a explicat ca social democrații au gandit un buget național pentru anul 2023 prin care economia țarii va creste, va asigura investitii si va garanta siguranța locului de munca. Ioan Stan a spus ca in egala masura, bugetul asigura toata susținerea posibila…

- Doi tineri clujeni au fost prinși de polițiști și acuzați de huliganism, dupa ce au aruncat cu oua in oameni și in proprietațile acestora. Polițiștii din Gherla au fost informați de mai multe ori in decursul a doua luni ca in oraș exista persoane, cel mai probabil tineri puși pe glume proaste, care…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, premierul Nicolae Ciuca a facut o dezvaluire pe care mulți romani nici nu visau sa o auda. Acesta a fost intrebat despre planurile sale de a candida la prezidențiale și in același timp, și-a expus public cea mai mare temere a vieții sale. Iata despre ce este vorba!…

- Daca ai decis ca dorești sa-ți achiziționezi un autovehicul electric, o opțiune excelenta este un model EQS din stoc Mercedes, oferit de Auto Schunn. Noul EQS, 100% electric, te așteapta sa-i descoperi potențialul la Auto Schunn , partener autorizat Mercedes-Benz cu reprezentanțe in Arad, Deva, Sibiu,…

- Inainte de razboiul din Ucraina aveam niște presupuneri foarte clare. Rusia era descrisa drept „un gigant militar, dar un pitic economic”. In schimb, Europa a fost numita „gigant economic, pitic militar”. Razboiul a inceput pe baza acestor presupuneri de baza. Rusia, bazandu-se pe puterea sa militara,…