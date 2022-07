De ce se mișcă greu programul „Casa Verde Fotovoltaice”. Soluțiile se lasă așteptate Cu doar 5% solicitari aprobate, programul „Casa Verde Fotovoltaice” se dovedește deocamdata departe de așteptarile beneficiarilor și chiar și ale guvrenanților, ce recunosc problemele cu care se confrunta. „Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala – Casa Verde Fotovoltaice a fost lansat in decembrie 2021 cu mari deficiente in ceea ce priveste inscrierea solicitantilor si fara modulul de analiza si de implementare, iar firma care a castigat contractul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

