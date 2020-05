Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul pentru Concurenta Margrethe Vestager este ingrijorata in privinta ”diferentelor uriase” intre ajutoarele de stat oferite de membrii UE in criza coronavirusului, ea afirmand ca acestea incep sa distorsioneze piata unica europeana, transmite Reuters, conform news.ro.Ajutoarele din…

- Piața muncii este puternic zdruncinata de efectele pe care le are pandemia de coronavirus asupra firmelor. Și daca adesea vorbim, zilele acestea, de șomeri și concedieri, sunt și companii care sunt pe plus. Iar un domeniu care ”se mișca” bine este...

- Un eveniment menit sa reinvie traditiile si obiceiurile de prindere a Postului de Paste este organizat duminica la Teiuș. Autoritatile locale invita cetatenii in piata agroalimentara din oras. ”Tradițiile și obiceiurile pastrate de la stramoși, merg mai departe și la Teiuș. Va așteptam sa prindem impreuna…

- ■ aproape de inceputul primaverii piata muncii nu prea se misca, fiind disponibile 535 de slujbe ■ cele mai multe cereri de personal vin de la angajatorii din resedinta de judet si comunele limitrofe ■ Cu putin inainte de inceperea primaverii calendaristice, piata muncii din judet nu se prea misca si…

- Leul a avut luni o evolutie mai calma decat cea din sedintele precedente. Cursul euro s-a mentinut aproape de maximul istoric atins vineri, de 4,826 lei si a scazut la 4,8024 lei, intr-o sedinta in care transferurile s-au realizat in culoarul 4,797 – 4,812 lei. Imediat dupa atingerea maximului de 4,812…

- Incepand cu 20 mai 2020, țigarile mentolate vor disparea complet de pe piața din Romania, aceasta fiind una dintre masurile prevazute de Directiva Europeana a Tutunului, transpusa și in legislația din Romania. Consumatorii de mentol vor mai gasi insa aroma in produsele care incalzesc tutunul și in…

- Industria constructiilor de nave este una globala, importanta pentru competitivitatea economiei europene in relatia cu piata globala, cota de piata a Uniunii Europene la nivel mondial este de aproximativ 15%. La nivelul Uniunii Europene exista in jurul a 150 de santiere navale mari in care isi desfasoara…