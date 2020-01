Stiri pe aceeasi tema

- Boboteaza sau epifania este sarbatorita la 6 ianuarie de catre Biserica ortodoxa și catolica. Boboteaza incheie ciclul celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna care incep in Ajunul Craciunului. In grecește, cuvantul Boboteaza este numit Teofanie sau Epifanie care se traduce prin „Aratarea Domnului”,…

- Praznicul Botezului Domnului este sarbatorit la 6 ianuarie. El este numit in popor si Boboteaza, iar in limbaj teologic-liturgic are si denumirile de Teofanie sau Epifanie (Aratarea Domnului). Mantuitorul Iisus Hristos a crescut in Galileea, in cetatea Nazaret, tainuindu-Si inaintea oamenilor puterea…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile “Aratarea Domnului” sau “Epifania” marcheaza sfarsitul sarbatorilor dedicate Nasterii lui Iisus Hristos. TRADIȚII BOBOTEAZA. Boboteaza face parte din suita celor 12 sarbatori crestine importante si este menita sa…

- Inainte de Boboteaza, in satul bistrițean Chintelnic se practica un obicei aparte, nemaiintalnit in alte zone, cel al Hazilor. Boboteaza, ca orice sarbatoare, incepe și la Chintelnic din ajun. Este, ziua cand preotul umbla cu Iordanul prin sat.

- In fiecare an, la 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa celebreaza crestinarea lui Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. Momentul de botez al Mantuitorului are o semnificatie aparte in religie, pentru ca atunci, la apa Iordanului, s-a aratat Sfanta Treime: Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Boboteaza mai…

