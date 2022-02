Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei pe langa Uniunea Europeana, Vladimir Cijob, a asigurat ca Rusia nu va ataca astazi Ucraina, dupa ce The New York Times a citat o sursa de informații americane care a susținut ca Moscova și-a ales ziua de 16 februarie ca data pentru acțiunea militara in Ucraina. Vladimir Cijov a exclus…

- Cei 1.000 de militari americani care vor sosi in Romania, dislocați din Germania, vor ajunge in scurt timp și ar putea ramane in țara noastra atata timp cat tensiunile de la Marea Neagra vor continua, susține ministrul Apararii, Vasile Dincu. „Așa cum au anunțat oficialii americani, cum am discutat…

- Romania a ajuns pe locul zece in topul celor mai mari producatori de electrocasnice mici din lume dupa ce valoarea productiei a urcat de la 60 mil. euro la peste 500 mil. euro in mai putin de un deceniu, mai exact in perioada 2010-2019, arata datele asociatiei APPLia – The Home Appliance Europe. Topul…

- Suporterii au votat pe parcursul lunii decembrie cele mai spectaculoase goluri ale echipelor nationale in acest an. Castigator este golul inscris de Ianis Hagi la meciul disputat pe 8 octombrie cu Germania, pierdut cu scorul de 1-2, la Hamburg, informeaza FRF. Competitia a adunat la start 16 goluri…

- Presedintele Klaus Iohannis a punctat, in cadrul coferinței de presa susținuta astazi la Bruxelles, faptul ca suprataxarea pe cifra de afaceri, discutata in coalitia de guvernare, nu i se pare o masura nici necesara, nici corecta. „Avem o coalitie formata din social-democrati si liberali, fiecare incearca…

- Cincisprezece state membre UE s-au angajat sa primeasca 40.000 de afgani, a anuntat comisarul european insarcinat cu Afaceri Interne Ylva Johansson, in urma unei reuniuni a ministrilor europeni de Interne, la Bruxelles, informeaza News.ro . ”Sunt in masura sa anunt ca 15 state membre s-au angajat sa…

- Luni, este programata o reuniune de urgența a miniștrilor sanatații din G7 pentru a discuta despre noua varianta Omicron a SARS-CoV-2. Guvernul britanic, care deține președinția rotativa a G7 (grupul principalelor economii ale lumii), a anunțat convocarea acestei reuniuni, transmite AFP. La reuniunea…

- Un șofer de TIR roman a fost gasit mort in cabina camionului sau, intr-o parcare din Germania. Polițiștii au fost sesizați pentru ca semiremorca a blocat intrarea in zona de odihna Muldental-Sud. Incidentul s-a petrecut pe A14 langa Grimma (cartierul Leipzig) vineri dupa-amiaza. Șoferul roman a fost…