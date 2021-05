Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta din Germania sustin ca au descoperit cauza formarii cheagurilor de sange legate de vaccinurile anti-COVID-19 de la AstraZeneca si Johnson & Johnson si cred ca pot fi modificate vaccinurile pentru a opri aceste tipuri de reactii.

- Oamenii de stiinta din Germania sustin ca au descoperit cauza formarii cheagurilor de sange legate de vaccinurile anti-COVID-19 de la AstraZeneca si Johnson & Johnson si considera ca s-ar putea face modificari pentru a opri aceasta reactie, informeaza Mediafax.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.982 vaccinuri: 160 Moderna, 1.132 AstraZeneca, 299 Johnson&Johnson și 2.391 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 45 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a anunțat, duminica seara, la Digi24 ca cel mai probabil de la sfarșitul lunii viitoare oamenii se vor putea vaccina in cabinetele medicilor de familie. Serurile administrate vor fi cele de la Johnson and Johnson și AstraZeneca.„Inca un element esențial care se va…

- Oamenii de știința exploreaza mai multe ipoteze care ar putea explica toate cele 18 rapoarte de cheaguri de sange in creier care au aparut in perioada de dupa administrarea vaccinului AstraZeneca, potrivit Reuters. Specialiștii europeni au prezentat o teorie conform careia vaccinul declanșeaza un anticorp…

- In urma concluziei comunicate de Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) ca vaccinul produse de AstraZeneca este „sigur și eficient” și ”nu este asociat” unui risc mai ridicat de producere a unor cheaguri de sange, Italia, Franța, Spania și Germania au anunțat ca vor relua imunizarea polpulației…

- Numarul persoanelor carora le apar cheaguri de sange pe creier dupa ce au primit vaccinul AstraZeneca a fost „statistic semnificativ mai mare” decat numarul mediu al celor care sufera de aceasta problem in mod normal, arata un raport al Autoritatii de Reglementare a Vaccinurilor din Germania.…