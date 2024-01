Stiri pe aceeasi tema

- Nu este clar postul pe care il va ocupa Danileț la Banca Naționala a Republicii Moldova (BNM)- șef al Departamentului Juridic al BNM sau consilier al Guvernatorului pe probleme juridice, dar apropiații Bancii dau ca sigura sosirea lui la BNM.

- Recent pensionat din magistratura, fostul judecator Cristi Danileț va merge la Banca Naționala a Republicii Moldova, alaturi de Anca Dragu, noul guvernator al instituției din țara vecina, au aratat, pentru Profit.ro, surse bancare.Danileț deține de peste un an cetațenia moldoveneasca, in urma unui…

- Senatul se intruneste, vineri, pentru a vota, in calitate de for legislativ decizional, trei proiecte referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc, initiate de doi deputati UDMR – Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy si Zakarias Zoltan, dupa ce, joi, Camera Deputatilor le-a respins. Sedinta, in format hibrid,…

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor cer procurorilor sa investigheze conducerea țarii pentru „tradare de patrie și exces de putere” la numirea noului guvernator al Bancii Naționale, Anca Dragu, scrie jurnaltv.md. Anunțul despre sesizarea depusa la Procuratura Generala a fost facut de…

- ”Dupa 27 de ani de activitate profesionala, ma intorc in sistemul bancar. O noua provocare, o noua echipa pe care am avut astazi onoarea sa o cunosc si impreuna cu care voi contribui la accelerarea parcursului european al Moldovei”, a scris, marti seara, pe Facebook, Anca Dragu. Anca Dragu a fost desemnata…

- "Dupa 27 de ani de activitate profesionala, ma intorc in sistemul bancar. O noua provocare, o noua echipa pe care am avut astazi onoarea sa o cunosc si impreuna cu care voi contribui la accelerarea parcursului european al Moldovei", a scris, marti seara, pe Facebook, Anca Dragu.

- Strategia de securitate naționala a Republicii Moldova, inițiata de președinta țarii, Maia Sandu, a fost adoptata de Parlament. Proiectul de hotarare a fost susținut de 59 de deputați, in cadrul ședinței plenare de astazi, 15 decembrie.

- „Zi importanta pentru viitorul Moldovei - Comisia Europeana a recomandat tarilor membre ale Uniunii Europene sa initieze negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la UE. Acest pas este o recunoastere a efortului nostru comun - al institutiilor statului, care muncesc pentru a transforma tara, precum…