De ce se dezintegrează particulele elementare? Particulele elementare - modelul standard Fizicienii au descoperit pana acum 25 de particule elementare (care, din cate știm in prezent, nu sunt alcatuite din nimic altceva). Cele mai multe dintre aceste particule sunt instabile și se vor dezintegra in particule mai ușoare in cateva fracțiuni de secunda. Dar cum se poate ca o particula care se dezintegreaza sa fie elementara? Daca se dezintegreaza, asta nu inseamna ca a fost alcatuita din altceva? In plus, de ce se dezintegreaza particulele? Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

