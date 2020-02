De ce se depreciaza leul? Economistul sef al Raiffeisen Bank: Problema nu e de ieri, de azi

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom produce la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil maritim cu continut redus de sulf, in urma unei investitii de trei milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei. Acest produs este unic pe piata din Romania si le permite companiilor de transport maritim sa reduca emisiile…

- Cine crede ca ministerele sunt conduse de ministri este naiv, acestea fiind ale functionarilor, in timp ce ministrul este vazut ca un fraier, care oricum vine si pleaca, a afirmat, luni, Varujan Pambuccian, membru in Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor, potrivit…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat intr-o intervenție telefonica la Antena 3 ca proiectul autostrazii Sibiu-Pitești face parte din Coridorul 4 Pan-European, iar din aceasta perspectiva, Romania are un angajament de inchidere a acestor tipuri de coridoare pana in anul 2030.„Problemele…

- Mihai Chirica a sustinut joi intr-o conferinta de presa ca a elaborat un proiect legislativ care prevede ca autoturismele cu norma de poluare mai mica decat Euro 4 sa nu poata circula pe drumurile publice din Romania. "Cerem interzicerea inmatricularii in Romania a oricarui tip de vehicul…

- Romania se numara printre principalii beneficiari ai Mecanismului pentru o tranzitie justa, destinat sa ajute Europa sa devina neutra din punct de vedere climatic pana in 2050, potrivit estimarilor Comisiei Europene care au fost prezentate statelor...

- Calmarea spiritelor din piata, investitorii fiind ceva mai ingaduitori cu moneda nationala, a apropiat euro de pragul de 4,77 lei. Cursul monedei unice a scazut luni de la 4,7736 la 4,7716 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,768 – 4,775 lei, cu cele de la ora 14:00 la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7777 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa vineri, potrivit news.ro.Vineri, euro a coborat la 4.7781 lei. Luni, euro a scazut la 4.7777 lei.