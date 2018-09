Stiri pe aceeasi tema

- O romanca, fosta campioana mondiala la inot, a fost numita ministru al sportului in Guvernul francez. Roxana Maracineanu, campioana mondiala la 200 metri spate in 1998 si vicecampioana olimpica in 2000, a fost numita, marti, ministru al sporturilor, in locul Laurei Flessel. Nascuta in 1975, la Bucuresti,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca premierul Viorica Dancila nu a desemnat un prim-ministru interimar pentru perioada concediului sau, ci doar a delegat unele atributii. „Nu am vazut decizia premierului. Nu stiu daca este desemnat interimar. Nu cred ca premierul poate desemna…

- Fostul ministru al turismului, Elena Udrea, condamnata la șase ani de inchisoare și fugita in Costa Rica, va naște intre 25 și 30 octombrie. Dezvaluirea a fost facuta chiar de iubitul acesteia, Adrian Alexandrov, proaspat intors din Costa Rica, unde fostul ministru a cerut statutul de refugiat politic.…

- Fostul ministru al apararii naționale și fost ministru al afacerilor interne, Gabriel Oprea, și-a modificat o poza astfel incat sa para ca da mana cu Barack Obama. Jurnaliștii de la Digi FM au descopeit pe contul de Facebook al fostului demnitar o fotografie postata de acesta, in care da mana cu fostul…

- Fostul ministru PNL al transporturilor Alexandru Nazare se dezice public de acțiunile partidului condus de Ludovic Orban și argumenteaza, intr-o postare pe Facebook, de ce nu se mai regasește in politica dusa astazi de opoziție. In opinia acestuia, “atat societatea civila (ong-uri, fundații, asociații,…

- Fostul ministru al energiei, Constantin Nița, a fost condamnat, joi, la patru ani de inchisoare cu executare. Decizia este definitiva. Instanța suprema a decis, joi, condamnarea la 4 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența in cazul fostului ministru Constantin Nița. Decizia Completului…

- Serviciul Roman de Informații a publicat, luni, protocolul de cooperare cu Parchetul General și Inalta Curte de Casație și Justiție. Procedura de declasificare a protocolului, lansata la finalul lunii mai de directorul SRI, Eduard Hellvig, s-a incheiat, luni, cu publicarea documentului. Potrivit SRI,…

- Consiliul de Administrație al Romgaz a decis numirea lui Adrian Volintiru in funcția de director general interimar al companiei, pe o perioada de 4 luni, in locul lui Corin Cindrea, care, la randul sau, a fost interimar. De circa jumatate de an, Romgaz, la fel ca majoritatea companiilor de stat, este…