De ce se coagulează sângele? De fiecare data cand ne taiem sau suferim o leziune, asa cum stim, sangeram, dar in scurt timp sangerarea se opreste. De ce se intampla acest lucru? De ce nu ramanem fara pic de sange in corp atunci cand ne ranim? Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

