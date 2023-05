De ce se ascunde PISICA sub pat sau sub mobilă? Când este cazul să luăm măsuri Ascunsul sub pat poate fi un semn al unor probleme de comportament, cum ar fi stresul sau anxietatea legate de schimbarile din mediul lor, și poate indica, de asemenea, o problema medicala. Raspunsul la aceasta intrebare depinde in mare masura de situație. Daca ai adoptat recent o pisica, de exemplu, și inca n-a avut timp sa se obișnuiasca nici cu tine, nici cu locuința, ascunderea este un comportament așteptat. In situații stresante ca acestea, pisica ta care se ascunde sub pat este oarecum previzibila și așteptata. Deși poate sa nu fie ideal, nu este neobișnuit. In cele mai multe cazuri, acest… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In 2023, la o ora de maxima audiența, un puști a recitat pe același ton și intonație, le fel cum o facut-o Romanie intreaga, timp de vreo 50 de ani, pana prin decembrie '89.De abia ne așezam dimineața in banci, și imediat ce intra invațatoarea in clasa ne și ridica sa intonam imnul "Trei culori". Cantam…

- Intr-un comunicat pe siteul sau oficial, ITIA (n.r. Agenția Internaționala pentru Integritatea Tenisului) precizeaza exact care sunt pașii pe care ii urmeaza in cazul unui sportiv care a fost testat pozitiv, cum este cazul Simonei Halep.

- Niște turiști care faceau un traseu montan din Fagaraș, in zona Sambata de Sus, au gasit in padure doi pui de pisica. Aceștia i-au luat acasa, dar la veterinar au avut parte de o surpriza.

- Puii au ajuns zilele trecute la Centrul pentru Salvarea si Reabilitarea Faunei Salbatice din cadrul Asociatiei pentru Conservarea Diversitatii Biologice (ACDB) de la Petresti, Vrancea, aduși de doi turiști din București, care i-au ingrijit acasa timp de o saptamana, scrie Agerpres. „Niste turisti gasesc…

- Mobila pentru relaxare poate fi unul dintre cele mai importante elemente in amenajarea unei locuinte, insa nu multi tin cont de aceasta. Exista mai multe optiuni pe care le ai la dispozitie, iar atunci cand faci o alegere in acest sens este indicat sa tii cont de cateva dintre cele mai importante aspecte.…

- Auzim frecvent, evitați ouale deoarece maresc nivelul colesterolului. Medicul Mihaela Bilic ne ofera toate asigurarile ca ”nu galbenușul crește colesterolul, ci un ficat bolnav, sedentarismul fumatul și alcoolul”. Oul este un aliment gustos, valoros din punct de vedere nutritiv, care poate fi preparat…

- Certificatul de deces al copilului de numai un an, ucis de propriul tata, care apoi s-a sinucis a fost obținut de catre jurnaliștii de la Antena3 CNN. Medicii legiști nu au consemnat ora decesului in certificatul constatator al decesului, obținut in exclusivitate de Antena 3 CNN. In schimb, medicii…