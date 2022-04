Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa desfasoare prima unitate militara inarmata cu rachete Sarmat cu capabilitati nucleare nu mai tarziu decat in aceasta toamna, a declarat sambata Dmitri Rogozin, seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, citat de agentia de stiri TASS, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Rusia intentioneaza sa desfasoare prima unitate militara inarmata cu rachete Sarmat cu capabilitati nucleare nu mai tarziu decat in aceasta toamna, a declarat sambata Dmitri Rogozin, seful agentiei spatiale ruse Roscosmos. Unitatea va avea sediul la Uzhur, in regiunea Krasnoiarsk, la circa 3.000 km…

- Statele Unite nu trateaza „cu superficialitate” posibilitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca arme nucleare tactice in Ucraina, in condițiile in care Moscova continua sa se confrunte cu dificultați pe frontul de lupta, a avertizat directorul CIA, William Burns, potrivit CNN. „Avand in vedere potențiala…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe Twitter ca l-a informat pe Volodimir Zelenski despre faptul ca UE pregatește al 4-lea val de sancțiuni impotriva Rusiei. Ursula Von der Layen a scris pe Twitter despre razboiul din Ucraina. „Razboiul lui Putin devine din ce in ce mai…

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Romania condamna anunțul Rusiei de activare a capacitaților sale nucleare, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Comunicatul MAE este transmis dupa participarea ministrului Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe. „Reuniunea a avut pe agenda noul pachet de sanctiuni…

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

- Rusia a anunțat, luni, ca poziția sa in discuțiile cu Statele Unite in ce privește controlul armamentului nuclear și neproliferarea nucleara va depinde de modul in care SUA și aliații sai occidentali vor raspunde la garanțiile de securitate cerute de Moscova pentru a incheia criza din Ucraina, la granița…