De ce scrâșnim dinții în somn? Sigur, daca dormiți, e greu sa știți ce faceți. Dar sunt semne clare ca pe timpul nopții scrașniți dinții: va dor dinții, gingiile sau maxilarul dimineața, observați o uzare (tocire) a dinților in timp sau va spune acest lucru partenerul de viața, care aude scrașnitul. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

