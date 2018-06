Stiri pe aceeasi tema

- O prapastie demografica s-a cascat in Europa dupa caderea Cortinei de Fier, iar tarile din Europa de Est si-au pierdut un sfert din populatie, in timp ce soldul este pozitiv in Europa de Vest, potrivit unui studiu publicat vineri, care subliniaza impactul determinat al factorului migratiei, relateaza…

- Prapastia demografica s-a adancit in Europa dupa prabusirea Cortinei de Fier, fostele tari din Est pierzand pana la un sfert din populatie, in timp ce soldul este accentuat pozitiv in Vest, potrivit unui studiu austriac dat publicitatii vineri, care subliniaza impactul determinat al imigratiei, informeaza…

- Spania - Portugalia 3-3! Ronaldo show! Messi rateaza penalty! Germania pierde, Mexicul sarbatoreste de doua zile, Brazilia tinuta in sah de Elvetia. Mondialul e atractiv macar din perspectiva echilibrului care exista la aceasta editie. TVR a facut 2 milioane audienta la duelul dintre Neymar si Lichtsteiner,…

- Dan Negru a vorbit despre audiențe in contextul in care noul sezon al emisiunii Next Star, de la Antena 1, incepe in weekend, la “bataie” cu meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal care are loc in Rusia. Dan Negru revine in weekend cu un nou sezon al show-ului Next Star , pe care il modereaza…

- Lucrarile celei de-a 19-a reuniuni a Asociatiei Senatelor din Europa se desfasoara vineri, la Palatul Parlamentului, evenimentul avand loc la invitatia presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, informeaza Agerpres. La eveniment si-au anuntat participarea presedinti si vicepresedinti…

- La invitația lui Calin Popescu Tariceanu, Senatul Romaniei gazduiește, in perioada 14-15 iunie 2018, cea de-a XIX-a Reuniune a Asociației Senatelor din Europa (ASE), . La eveniment și-au anunțat participarea președinți și vicepreședinți ai camerelor superioare din Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina,…

- Petre Apostol Unul dintre handbalistii promitatori din judetul Prahova, portarul Mihnea Mihailescu, a fost convocat in lotul national de beach handball (handbal pe nisip) la categoria U18, pentru un stagiu de pregatire, programat la Costinesti, intre 15 si 27 iunie. Component al echipei CS Brazi, la…

- Ciugud, o comuna aflata la cativa kilometri de Alba Iulia, poate rivaliza oricand cu multe comune din tari dezvoltate din Europa. Aici, toate casele au utilitati, drumurile sunt asfaltate chiar si intre parcelele agricole, pe unele strazi exista piste de biciclete, in zonele publice te poti conecta…