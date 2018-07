Stiri pe aceeasi tema

- Data de 4 iulie 1776 este cunoscuta in istorie ca ziua Declararii Independentei americanilor de Imperiul Britanic, eveniment care a condus la nasterea Statelor Unite ca entitate suverana. In prezent, 4 iulie este ziua in care americanii isi celebreaza valorile nationale.

- Americanii din toata lumea sarbatoresc astazi 242 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite. Cu aceasta ocazie, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a felicitat poporul american cu aceasta zi importanta.

- Americanii din toata lumea sarbatoresc astazi 242 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite. Cu aceasta ocazie, ambasadorul SUA la Chișinau, James Petit, i-a felicitat pe toți conaționalii sai.

- Americanii sarbatoresc azi ziua nationala. Sarbatoarea comemoreaza declararea independentei fata de Imperiul Britanic, in 1776. Data de 4 iulie a devenit Ziua naționala a SUA incepand cu anul 1941, in timpul mandatului președintelui Franklin Delano Roosvelt, noteaza Agerpres.

