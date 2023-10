Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare stapan care are un animal de companie adora sa petreaca foarte mult timp cu acesta. Cu toate acestea, exista foarte mulți stapani care nu ințeleg sub nicio forma gesturile pe care cainii lor le fac. Ei bine, astazi iți vom explica de ce cainele tau ofteaza. Exista mai multe motive pentru care…

- FOTO ȘTIREA TA| Alba Iulia medievala: Cum arata o strada dupa terminarea lucrarilor la canalizare – santuri, gramezi cu pamant sau pietris, gropi si mai nou balti si namol FOTO ȘTIREA TA| Alba Iulia medievala: Cum arata o strada dupa terminarea lucrarilor la canalizare – santuri, gramezi cu pamant sau…

- Luna noua din 16 august rasare in zodia Leului, este ultima Luna noua din aceasta vara și vine intr-un context astrologic deosebit. Horoscopul ne arata ca Luna noua din 16 august trimite o energie puternica asupra tuturor zodiilor și mai ales asupra zodiilor de Foc.Vor veni zile dinamice, pline de energie,…

- Vladimir Putin, la pamant. Noi informatii despre boala crunta de care ar suferi liderul rus. Urmeaza finalul dupa ce o informație secreta scursa in presa pe surse ar arata concret ce se intampla cu starea de sanatate a președintelui rus Vladimir Putin? Vladimir Putin, din nou aproape de final. Boala…

- "Spitalul din Urziceni, unde o gravida a ajuns sa nasca pe trotuar, s-a descalificat ca spital, fiind doar o construcție fara noima care nu mai poate fi alimentata in mod inutil cu banii asiguraților. Iar un primar care crede ca e justificat ca „o persoana care nu știe carte”, „surdomuta” și de „etnie…

- Gica Hagi, mangerul Farului, a fost extrem de suparat dupa infrangerea echipei sale cu Poli Iași, 1-3 la Ovidiu. Cu o echipa de rezerve, Farul nu a avut nicio șansa cu nou-promovata in SuperLiga. Hagi a fost extrem de deranjat de joc, dar și de atitudinea elevilor sai. Hagi, daramat dupa infrangerea…

- California, SUA, unul dintre cele mai fierbinți locuri de pe Pamant, atrage tot mai mulți vizitatori in aceasta perioada, și nu in ciuda temperaturilor ridicate aproape record, ci tocmai datorita lor, scrie libertatea.ro Turiștii se indreapta in aceste zile spre Parcul Național Death Valley (Valea Morții)…

- Fiecare zodie este speciala in felul ei. In timp ce o parte din zodii sunt razbunatoare, altele nu știu deloc sa se certe. Oricat de tensionata ar fi situația, nativii acestor zodii vor fi mereu cu zambetul pe buze. Este vorba despre zodiile de Pamant, care sunt cunoscute pentru capacitatea lor a diminua…