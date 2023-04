Stiri pe aceeasi tema

- Canada a extins sancțiunile aplicate impotriva Rusiei. Astfel, pe lista sunt incluse alte 14 persoane fizice și 34 de persoane juridice din Rusia. In special sunt vizați de aceste noi sancțiuni liderul Republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov, soția sa, Gulsina Minnihanova, și secretarul de stat – ministru…

- Rusii au cumparat mai multe masini chinezesti in primul trimestru al anului 2023 decat automobile Lada, cel mai popular vehicul fabricat local din Rusia, au aratat datele publicate joi, dovada a prezentei in crestere a Chinei in economia Rusiei, in timp ce producatorii de automobile occidentali se indreapta…

- Luni, 20 martie, China a cerut Curtii Penale Internationale (CPI) sa evite ”dubla masura”, dupa emiterea de catre acest tribunal a unui mandat de arestare impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin , potrivit AFP si Agerpres . Putin este acuzat de CPI, care are sediul la Haga, in Olanda, de crima…

- „La un an dupa ce Rusia lui Putin a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei, noi, liderii UE, ne exprimam deplina solidaritate cu poporul ucrainean si angajamentul nostru ferm de a continua sa sprijinim Ucraina", a scris presedintele Klaus Iohannis, joi, pe Twitter . Membrii Consiliului…

- Statele UE nu au reusit miercuri sa convina asupra unui nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, la implinirea unui an de la inceputul campaniei militare ruse contra Ucrainei, au declarat agentiei Reuters surse diplomatice, potrivit Agerpres.Pachetul, propus de Comisia Europeana, include interdictii…

- 12 state din Uniunea Europeana, intre ele și Romania, cer Bruxelles-ului sa ia masuri concrete pentru a impiedica firme sau țari extra-comunitare sa ocoleasca sancțiunile la care este supusa Rusia.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat duminica, 19 februarie, un nou pachet de sanctiuni ce vizeaza sectorul financiar al Rusiei, in efortul de a viza rezervele Moscovei care sunt destinate razboiului, informeaza Dpa și Agerpres . Sanctiunile afecteaza nu doar reprezentantii sectorului…

- SUA au inclus miercuri pe lista cu sanctiuni 22 de persoane si entitati pentru ca au ajutat industria de aparare a Rusiei sa evite sanctiunile SUA pe fondul razboiului declansat de Moscova impotriva Ucrainei, relateaza EFE. Departamentul Trezoreriei american a explicat intr-un comunicat ca cei sanctionati…