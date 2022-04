De ce salariile mari nu-i fac pe medici să renunțe la mită? Știu, in vremuri de razboi, noi vorbim de șpagile doctorilor :) Cred ca salariile mari din sistemul medical (ma refer in special la doctori) au avut un efect pozitiv: nu mai pleaca așa de mulți doctori in alte țari. Dar in mod clar nu au rezolvat cealalta problema: cea a șpagii. Este aproape pretutindeni, deși in mod clar nu toți doctorii iau șpaga. Am spera, desigur, ca niciunul sa nu mai ia mita. De ce nu s-a intamplat asta? Ține de natura umana și de modul in care funcționeaza instituțiile. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

