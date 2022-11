Cartofii sunt preferați de toți romanii. Aceștia sunt puțin mai ieftini decat alte legume, sunt perfecți in diverse combinații și se fac rapid. Cele mai multe gospodine ii fac prajiți sau la cuptor. Chiar daca pare foarte simplu, procesul are nevoie de cateva trucuri pentru ca preparatul sa fie unul de nota zece. Specialiștii spun […] The post De ce sa zgarii cartofii cu o furculița inainte sa-i pui in cuptor. Este secretul bucatarilor de top appeared first on Playtech Știri .