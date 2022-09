De ce să ungi cofrajul cu ouă cu ulei. Trucul genial de care puţini au habar Un truc genial este acela de a unge confrajul cu oua ulei. Deși puțini și-ar putea da seama la ce anume folosește, ei bine, trucul este extrem de util și poți sa pui și tu in aplicare ori de cate ori cumperi oua de la supermarket. Iata de ce! Prospețimea alimentelor Depozitarea alimentelor și mai […] The post De ce sa ungi cofrajul cu oua cu ulei. Trucul genial de care putini au habar appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ți se intampla de multe ori sa vii extenuat de la birou sau de la sala, iar tot ce vrei este sa te arunci in pat, sa te guduri pe langa perna pufoasa, nu-i așa? Ei bine, internauții au gasit un truc genial prin care poți elimina petele de miros și transpirație de pe perne, […] The post Trucul genial…

- Probabil, bureții de vase sunt cei mai buni pentru a curața murdaria și pentru a spala vesela. Insa utilizarea lor nu trebuie limitata doar la activitațile din bucatarie. Bureții de vase pot fi folosiți in așa fel incat sa va ajute sa va ușurați sarcinile de curațenie in locuința și nu numai. Afla in…

- S-a aflat cum sa platesti mai putina benzina sau motorina. Trucul genial de care putini soferi au habar a fost prezentat pe TikTok, iar clipul a devenit viral, fiind urmarit de sute de mii oameni. Așadar, ce trebui sa faci, de fapt, vezi in randurile de mai jos. Cum sa cheltui mai puțin cu benzina […]…

- Atunci cand prajești anumite preparate in tigaie, ai tendința sa folosești ulei din abundența. Dupa ce ai terminat de gatit, specialiștii spun ca poți refolosi uleiul din tigaie de maximum inca doua sau trei ori, atata timp cat uleiul a fost filtrat de impuritați. Iata trucul genial care te ajuta sa…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu te ajuta ori de cate ori intampini diverse probleme, fie ele de beauty, curațenia casei sau rețete. Ei bine, astazi va vom prezenta un truc util cu bicarbonat de sodiu, care te va ajuta in curațarea periei de par. Este un truc util,…

- Care este motivul pentru care trebuie sa lași hainele in apa cu sare? Trebuie sa faci acesta pas inainte de a le pune in mașina de spalat. Este vorba despre un truc genial pe care ar trebui sa il știe toate gospodinele. Cu siguranța o sa le ușureze treaba in casa atunci cand vine vorba […] The post…

- Indiferent de plantele pe care le aveți in casa, toate au nevoi de baza similare. Printre acestea se numara și hidratarea, careia trebuie sa-i acordam o atenție deosebita in special in perioadele in care temperaturile ating valori caniculare. Exista un truc genial cu balsam de par pentru plante, care…

- Din cauza valului de aer tropical care a traversat Europa in ultima perioada, temperaturile au devenit extrem de ridicate, iar canicula a creat un real disconfort, potrivit experților in meteorologie. Dat fiind faptul ca suntem inca in luna iunie, oamenii sunt ingrijorați de ce valori termice ne vor…