Şedinţă la Consiliul Local. Zeci de puncte pe ordinea de zi

36 de proiecte de hotarare, plus punctul “Diverse” este pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Satu Mare. Consilierii se vor intalni in sedinta, in ziua de 26 octombrie, la ora 14.00. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată… [citeste mai departe]