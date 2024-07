De ce să ții cont ca să nu te păcălești când îți rezervi cazarea pentru vacanță Rezervare vacanța Apariția site-urilor de tipul Airbnb a facilitat calatoriile și a adus prețuri mai mici pentru cei dornici de calatorii. Odata cu acestea, au aparut și țeparii și nu e intotdeauna așa de ușor sa-ți dai seama de asta. Reader’s Digest a vorbit cu un specialist american, care ne sfatuiește la ce sa fim atenți. De la lansare, site-ul Airbnb a fost folosit de peste o jumatate de miliard de oameni, și in fiecare zi, milioane de rezervari au loc. Airbnb a generat venituri anuale de aproape doua miliarde de dolari, așa ca nu e de mirare ca țeparii pot sa apara și aici, deși nu e clar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

