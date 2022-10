Stiri pe aceeasi tema

- Scamele care apar pe haine sunt o problema destul de dificila, mai ales in sezonul rece, iar acest lucru se intampla din cauza ca purtam haine groase, cum ar fi eșarfe, pulovere sau paltoane. Ei bine, noi iți vom prezenta un truc util, ieftin și ușor. Bicarbonatul de sodiu te va ajuta sa scapi imediat…

- Bicarbonatul de sodiu ”face minuni” daca il amesteci cu detergent de vase. Trucul pe care nu il știai și care te ajuta in bucatarie. Nu mai e un secret pentru nimeni ca, pe langa funcția de baza pe care o are acest praf, și anume coacerea, bicarbonatul de sodiu poate fi folosit pentru a curața aproape…

- Umezeala din casa este o problema cu care se confrunta foarte multe persoane. Din pacate, din aceasta cauza este afectat și mobilierul și, implicit, toate hainele depozitate. Nu este deloc ușor sa rezolvi o astfel de situație, iar curațarea și igienizarea nu sunt suficiente. Bicarbonatul de sodiu te…

- Curațenia de toamna nu trebuie sa fie o povara, ba dimpotriva, vremea se menține inca placuta, iar asta va ajuta in procesul de renovare și curațare a locuinței. Iar daca apelezi și la anumite trucuri, vei constata ca vei termina curațenia și mai repede, și mai ieftin. Iata trucurile gospodinelor adevarate…

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient folosit de multe gospodine in bucatarie, la prepararea deserturilor. El funcționeaza și ca agent de fermentare chimic. Adica, atunci cand se combina bicarbonatul de sodiu cu un alt ingredient acid și un lichid, acesta incepe sa elibereze dioxid de carbon. Este…

- Bicarbonatul de sodiu este ingredientul care te ajuta ori de cate ori ai nevoie in prepararea unei rețete, a unui tratament de infrumusețare sau curațenie. Ei bine, de aceasta data bicarbonatul de sodiu va fi folosit pentru imbunatațirea performanței fizice. Este un tratament care te va ajuta la nevoie!

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient care ajuta la foarte multe lucruri, mai ales in bucatarie. El ajuta chiar și la curațarea suprafețelor și a altor lucruri. De asemenea, este folosit și in gatire. Spre exemplu, bicarbonatul de sodiu poate fi adaugat in apa de fierbere și are efecte nebanuite.…

- Cu toții știm ca bicarbonatul de sodiu are o multitudine de utilizari, pornind de la bucatarie și pana la gospodarie și baie. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta…