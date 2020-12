Stiri pe aceeasi tema

- Ai planuri de vacanta pentru anul viitor?! Atunci trebuie sa afli care sunt considerate cele mai periculoase locuri de calatorit in 2021. Este incredibil ce se intampla chiar la granita Romaniei. Acestea sunt cele mai periculoase locuri de calatorit Daca ti-ai facut planuri de vacanta pentru anul viitor…

- Valabilitatea voucherelor de vacanta acordate in 2019 si in 2020 a fost prelungita pana la data de 31 decembrie 2021. Guvernul a aprobat act normativ in acest sens, in sedinta de vineri. ”Voucherele de vacanta acordate in aceasta perioada, care n-au putut fi utilizate ca urmare a masurilor impuse de…

- „De la meserii creative la industrii culturale”, produs de platforma de resurse Formare Culturala, este un proiect de promovare in mediul online a profesiilor creative, care iși propune investigarea specificului acestor tipuri de meserii. Domeniile culturale abordate in proiect sunt #arta, #literatura,…

- Reparatile precum si reviziile efectuate la timp ocupa un loc deosebit de important in ceea ce priveste buna functionare a termopanelor. Echipa de reparatii termopane Bucuresti reprezinta alegerea ideala pentru ca aceasta poate indeparta orice problema in cel mai scurt timp. Pentru a preveni anumite…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi ca bugetul pentru anul viitor trebuie sa fie gata pana in 31 decembrie, astfel ca va lucra la elaborarea documentului inclusiv de Craciun si Revelion. "O sa lucrez la bugetul pentru anul viitor. Cam acestea vor fi Craciunul si Revelionul meu. Trebuie…

- Sam Smith a dezvaluit faptul ca iși dorește sa iși intemeieșe o familie pana la implinirea celor 35 de ani, ba chiar ar vrea sa devina și...mama! Artistul pare sa aiba planuri mari pentru viitor, insa un singur detaliu nu este inca pus la punct: nu are cu cine.

- Edward Sanda le-a satisfacut fanilor cea mai arzatoare curizoitate. Pentru ca acum este logodit cu frumoasa Cleopatra Stratan, artistul a marturisit și cand anume il va face tata. Cei doi ”porumbei” și-au facut planuri mari de viitor, de la care iși doresc sa nu se abata nici macar o clipa.

- Cleopatra Stratan s-a bucurat de cel mi frumos majorat, ieri dupa-amiaza, iar acum, artista a facut primele declarații, dupa ce a fost ceruta in casatorie chiar de ziua ei. Fiica lui Pavel Stratan a dezvaluit și ce planuri de viitor alaturi de Edward Sanda.