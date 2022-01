De ce să reciclăm și cum o putem face responsabil? Ce-ar fi daca ai ști ca poți face ceva bun in fiecare zi pentru bunastarea planetei, gratuit, ușor, economisind in același timp bani, energie și apa? Este vorba despre un singur lucru: Reciclarea! Exista mai multe motive pentru care ar trebui cu toții sa colectam selectiv deșeurile, in vederea reciclarii, de fiecare data cand avem ocazia. De asemenea, trebuie sa știm cum sa reciclam și ce elemente ne vor ajuta in acest sens. 1. Reciclarea ține gunoiul departe de groapa de gunoi Potrivit specialiștilor, putem in prezent sa pastram intre 35% - 50% din gunoiul nostru departe de gropile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

