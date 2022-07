De ce să pui un cartof în pantofi. Trucul banal care funcționează de fiecare dată De ce sa pui un cartof in pantofi. Iata trucul banal care funcționeaza de fiecare data. Te așteptai ca un cartof sa aiba o alta intrebuințare decat cea legata de mancare? Ei bine, leguma atat utilizata in arta gastronomica este acum vedeta unui truc inedit. Iata despre ce anume este vorba! De ce sa pui […] The post De ce sa pui un cartof in pantofi. Trucul banal care funcționeaza de fiecare data appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nimic nu este mai enervant decat alimentele cumparate recent și alterante in scurt timp. Cartofii incolțiți, roșiile stricate sau ceapa stricata ne pot strica planurile pentru cina. Din fericire, exista un mic truc care te va ajuta sa pastrezi alimentele fresh mai mult timp. Ține roșiile in coșul cu…

- Orezul poate sa fie o proba buna in bucatarie pentru cei care doresc sa faca aceasta meserie sau pentru oamenii care sunt foarte pasionați de gastronomie. Acest preparat le poate da batai de cap multora, iar chiar și unii bucatari au recunoscut de-a lungul timpului ca au ratat multe rețete din cauza…

- Gospodinele depoziteaza rapid cumparaturile in frigider imediat ce vin de la cumparaturi. De multe ori acestea pun și produsele care nu trebuie sa stea la rece in aparatul care este extrem de folositor in zilele noastre. De asemenea, tot din graba adauga pe rafturi alimentele intr-un mod nepotrivit,…

- Care este trucul banal care schimba gustul aripioarelor de pui. Cum sa le coci, rețeta este una de-a dreptul geniala! Aripioarele de pui reprezinta un fel de mancare simplu, dar foarte gustos. Aripioarele de pui se pot gati in mai multe feluri, cu diverse ingrediente, iar in funcție de acestea gustul…

- Florile au fost mereu prezente in casele noastre. Infrumusețeaza camera și au un miros foarte placut. Daca florile tale preferate sunt bujorii, iți vom prezenta un mic truc pe care il poți folosi pentru ca florile tale sa reziste cat mai multe. Cum se ingrijește un buchet de bujori In primul rand, inainte…

- Mulți oameni se gandesc la variante pentru a usca hainele in cazul in care nu dețin un uscator separat la mașina de spalat sau nu au diverse opțiuni integrate in aparatul lor. Majoritatea apeleaza la varianta clasica precum: uscatorul de rufe in sufragerie sau in balconul de cele mai multe ori inchis…

- Toți oamenii trebuie sa spele atent fructele și legumele pe care le cumpara din comerț sau de la vanzatorii ambulanți de la marginea drumului ori de pe tarabele din piața. Cum trebuie sa faci aceasta activitate corect și ce greșeala majora fac deseori romanii? Mulți prefera sa le consume in special…

- Puțini știu ca exista o anumita caracteristica ascunsa a suporturilor de șervețele pentru bucatarie, pe care o utilizatoare de Tik Tok a dezvaluit-o. Internauții au fost uimiți sa vada ca aceasta este una chiar utila. Trucul aratat pe Tik Tok i-a impresionat pe cei din mediul online și cu siguranța…