Stiri pe aceeasi tema

- Mașina de spalat are un rol foarte important și este de nelipsit din orice locuința. Cu toate astea, orice gospodina știe ca nu poate folosi aparatul electrocasnic la ore tarzii din cauza zgomotului. Iți prezentam un truc care te va scapa de aceasta problema. Ce trebuie sa faci sa nu se mai miște in…

- Mașina de spalat a devenit indispensabila in zilele noastre. Gospodinele reușesc sa obțina haine curate in doar cateva minute, iar, cu ajutorul unei setari, se poate face economie și la factura de curent.

- Tu știi de ce sa pui cartofii in mașina de spalat vase? Este unul dintre trucurile devenite virale pe rețelele sociale, insa puțin cunoscute de catre gospodine. Romancele sigur se vor bucura sa descopere secretul la care pot apela cand trebuie sa pregateasca masa pentru mai multe persoane. Iata despre…

- Spalatul rufelor poate deveni o adevarata corvoada, daca nu suntem atenți sa separam articolele in funcție de culoare, material și alți factori importanți. Gospodinele cu experiența au dezvaluit cel mai tare truc pentru a curața eficient hainele in mașina de spalat. Se pare ca mașina de spalat este…

- Mașina de spalat poate sa deterioreze multe articole daca nu este programata corespunzator, iar printre cele sensibile sunt perdelele. Gospodinele știu cat este de dificil sa le pastrezi peste ani exact așa cum le-au cumparat, insa trebuie sa afli ce greșeala atunci cand le speli.

- Mașina de spalat este poate cel mai important electrocasnic dintr-o locuința, astfel ca toții romanii incearca sa o exploateze cat mai corect pentru a se bucura de ea cat mai mulți ani. Astazi va prezentam care este trucul genial care iți pastreaza mașina de spalat in stare perfecta mulți ani. Ce trebuie…

- Din ce in ce mai multe gospodine iși doresc sa cunoasca diverse trucuri care sa le faca viața mai ușoara in ziua de curațenie. De asemenea, doamnele vor și cateva metode prin care sa economiseasca in aceasta perioada grea din punct de vedere financiar. Acestea au observat ca multe dintre produsele scumpe…

- Unul dintre cele mai interesante trucuri casnice de pe Internet a cucerit iremediabil utilizatorii de pe rețelele sociale. Cum scapi de scamele de pe haine, atunci cand le pui in mașina de spalat. Este eficient și dureaza doar cateva minute. Secretul care te scapa de scamele de pe hainele favorite Cand…