De ce să nu ţii rufe murdare în maşina de spălat. Avertismentul specialiştilor pentru gospodine Odata cu ritmul alert al vieții de zi cu zi, mulți dintre noi recurgem la cele mai rapide și simple obiceiuri, cu scopul de a economisi timp. Unul dintre acestea este și depozitarea hainelor murdare in mașina de spalat. Deși poate parea un truc eficient, riscurile unei slabe igiene cresc considerabil. Afla ce nu trebuie […] The post De ce sa nu tii rufe murdare in masina de spalat. Avertismentul specialistilor pentru gospodine appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Multe gospodine opteaza, in ultima perioada, pentru mașina de spalat vase. Un detaliu des ignorat, cand vine vorba despre buna funcționare a acestui aparat electrocasnic, dar nu numai, este reprezentat de calitatea apei. Cum poți sa prelungești durata de utilizare a mașinii de spalat vase. Cat timp…

- Butonul secret pe care orice mașina de spalat il are. Recipientul pe care il susține este predispus la murdarie și calcar, dar acest buton te va ajuta sa il cureți mereu și sa prelungești durata de viața a mașinii, dar mai ales eficiența ei. Puțini știu de existența lui, deși este foarte important.…

- Mașina de spalat este unul dintre aparatele electrocasnice ce consuma cea mai mare cantitate de energie in locuința. Daca știi la ce temperatura sa pui rufele la curațat, poți sa reduci costul din facturile la utilitați și cu 50 la suta. Afla in randurile de mai jos cum trebuie sa procedezi. Ce mașina…

- Daca ai observat ca hainele pe care le speli miros urat, in ciuda faptului ca folosești toate produsele necesare, cel mai probabil de vina este mașina de spalat. Aparatul electrocasnic are nevoie sa fie curațat cel puțin o data pe saptamana. Bacteriile ce se acumuleaza in mașina pot ingreuna spalarea…

- Poate nu este prima data cand citești despre trucuri care sa iți ușureze munca in privința ingrijirii hainelor. Știai ca poți sa iți construiești propriul uscator de rufe, cu aburi, cu ajutorul catorva cuburi de gheața? In acest fel, vei scapa de urmele de șifonare de pe articolele vestimentare. Cum…

- Mașina de spalat este unul dintre cele mai folosite electrocasnice din casa, dar și unul dintre cele mai neglijate, cand vine vorba despre ingrijire și igienizare. Afla, din randurile de mai jos, de cate ori pe an trebuie sa speli interiorul mașinii de spalat, de fapt. Greșeala pe care o fac mulți romani…

- Sa cumperi haine de la second hand este foarte benefic pentru mediu și piesele vintage sunt la mare cautare. Dar cum se dezinfecteaza corect hainele second-hand pentru a putea fi purtate in siguranța? Acestea trebuie curațate, pentru ca trec printr-o mulțime de medii pana ajung la tine acasa, așa ca…

- In medie, o persoana petrece aproximativ 4 ore pe saptamana pentru spalarea rufelor. Dar poți economisi mai mult timp, folosind un truc simplu, și care are nevoie doar de un șervețel umed. Daca te-am facut curioasa, afla de ce spui un șervețel umed peste hainele din mașina de spalat. Mașinile de spalat…